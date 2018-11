Can Öncü: 15 yaşında adını dünyaya duyurdu

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda özel davetle katıldığı sezonun son yarışını kazanan 15 yaşındaki milli motosikletçi Can Öncü dünya basınının da gündemine oturdu.

İtalya ve İspanya medyası, Can'ın başarısını manşetlerine taşırken övgü dolu ifadeler kullandı. İspanyol spor gazeteleri Marca ve El Mundo Deportivo, Can Öncü'nün başarısını, "Geleceğin yıldızının ismi Türk", "Türk pilottan korkunç başarı, tarihi gün", "Dünya Şampiyonası tarihinde kazanan ilk Türk" diye duyurdu. İtalyan La Gazetta dello Sport, "Türk genci dünyayı şaşırttı", Corriere dello Sport, "Öncü, 15 yaşında, tarihin en genç ilk yarışında kazanan şampiyonu" manşetlerini kullandı.

Eski MotoGP Dünya Şampiyonu Casey Stoner da twitter hesabından, "Can Öncü'den ne sürüş ama! İlk yarış için gerçekten etkileyiciydi! Tebrikler Can" ifadesini kullandı.



SOFUOĞLU: GURUR DUYDUM

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Can Öncü'nün başarısını SABAH Spor için yorumladı. "Biz onu 2011'den beri özel olarak eğitiyoruz" diyen Sofuoğlu, "Can'ın başarısı hiç umulmadık bir anda ve kısa sürede geldi. Ben izlerken gurur duydum. Şimdiye kadar başarılarımızda hep 'Türk sporunda ilk' denilirdi. Can'ın başarısı, Türk sporuna değil dünya motor spor tarihine geçti. Can, dünyada daha önce hiçbir sporcunun başaramadığı bir ilke imza attı. Ona vermiş olduğumuz emeklerin boşa gitmediğini gösterdi. Ayrıca Can bu başarısıyla Türkiye'nin motor sporlarında neleri başarabileceğini, ne kadar önde olabileceğini göstermiştir" şeklinde konuştu.