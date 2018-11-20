Enes Uslu’ya büyük ayıp!

BUGÜN NELER OLDU

Romanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 70 kiloda bronz madalya kazanan Enes Uslu'nun Rus rakibi David Baev ile oynadığı ve ihtar ile elendiği yarı finalin yankıları sürüyor. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydınderken, genç sporcunun ailesi ise kararın Enes'in sevinç gösterisinde "Allah-u Ekber" demesi ve secdeye yatmasından ötürü gerçekleştiğini iddia etti.