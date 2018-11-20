Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Enes Uslu’ya büyük ayıp!

’ya büyük ayıp!

U23 Dünya Şampiyonası’nda ’nun yarı finalde “” diye secdeye gittiği için ihtar puanı ile elendiği öne sürüldü

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Enes Uslu’ya büyük ayıp!
Romanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 70 kiloda bronz madalya kazanan Enes Uslu'nun Rus rakibi David Baev ile oynadığı ve ihtar ile elendiği yarı finalin yankıları sürüyor. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın "İhtarı maçı yöneten 3 hakem değil, itiraza bakan hakemler verdi. Uygulama yanlış. İtirazımız da bu yüzden, hakkımız yendi" derken, genç sporcunun ailesi ise kararın Enes'in sevinç gösterisinde "Allah-u Ekber" demesi ve secdeye yatmasından ötürü gerçekleştiğini iddia etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Uslu’ya büyük ayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN