Voleybolda olaylı maçın galibi Fenerbahçe oldu

BUGÜN NELER OLDU

Voleybol Erkekler Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'nin Arhavi Belediye'yi 3-0 yendiği maçta olay çıktı. İkinci setin başında F.Bahçeli Ter Maat'ın ayağı parkedeki reklama takılıp kayınca sayıyı Arhavi aldı. Fenerbahçe'nin itirazı üzerine başhakem Nurper Özbar sayıyı tekrar kararı verince saha karıştı. Arhavi koçu Ahmet Kavaz takımını sahadan çekmeye çalışırken, sayı tekrar konuk ekibe verildi. Bu sırada iki takım taraftarı arasında gerginlikler yaşandı. Diğer sonuçlar: Halkbank- Maliye MP: 3-1, İkbal Afyon Bld-Ziraat Bankası: 1-3, İnegöl Bld-Arkas: 3-2. Sultanlar Ligi: THY-F.Bahçe: 0-3.