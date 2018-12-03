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dünya şampiyonu

Sırp rakibi Kondic’i nakavt eden hafif ağır sıklette dünya şampiyonu oldu

FATİH YILMAZ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
Şükrü Altay dünya şampiyonu
Almanya ve Avrupa şampiyonu boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklette Dünya Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerindeki 10 maçı da nakavtla kazanan Şükrü Altay, Dünya Boks Birliği'nin (GBU) organize ettiği kemer maçında Sırp rakibi Sinisa Kondic'i dördüncü raundda iki kez yere indirdi, beşinci raundda ise nakavt etti. Müsabakayı izleyen yüzlerce Türk, maç boyunca Altay lehine tezahüratlarda bulundu. Şükrü Altay, mayıs ayında kazandığı Almanya altın kemerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmişti.
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Şükrü Altay dünya şampiyonu
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