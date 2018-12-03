Şükrü Altay dünya şampiyonu

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Almanya ve Avrupa şampiyonu boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklette Dünya Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerindeki 10 maçı da nakavtla kazanan Şükrü Altay, Dünya Boks Birliği'nin (GBU) organize ettiği kemer maçında Sırp rakibi Sinisa Kondic'i dördüncü raundda iki kez yere indirdi, beşinci raundda ise nakavt etti. Müsabakayı izleyen yüzlerce Türk, maç boyunca Altay lehine tezahüratlarda bulundu. Şükrü Altay, mayıs ayında kazandığı Almanya altın kemerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmişti.