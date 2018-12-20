Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

ençlerde grand slam organizasyonlarının ardından en prestijli turnuvaların başında gelen Orange Bowl'da erkeklerde Togay Tokaç'ın 14 yaş serisinde kazandığı şampiyonluktan sonra kızlarda da Melisa Ercan aynı başarıya imza attı. 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvanın finalinde Kanadalı Victoria Mboko'yu 6-3 ve 6-1 ile mağlup ederek, kupayı alan Ercan, hiç set kaybetmeden şampiyon oldu. 13 yaşındaki Melisa'nın yeni hedefi Avrupa'nın en iyi genç tenisçilerinin katılacağı Les Petits As Turnuvası'nda da şampiyonluk.Bu yıl 57. kez düzenlenen Orange Bowl; erkeklerde Roger Federer, Stefan Edberg, Björn Borg, Andy Roddick, Dominic Thiem; kadınlarda ise Chris Evert, Caroline Wozniacki, Anna Kournikova, Elena Dementieva gibi şampiyonlar çıkardı.Manchester United'da görevine son verilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho ev yerine kalmayı tercih ettiği Lowry Otel'deki suit odasını da boşalttı. Mourinho'nun tam 895 günlük konaklama bedelinin Manchester United'a maliyeti ise 600 bin Euro... Öte yandan Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar Ole Gunner Solskjaer geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın efsane kadrosunun önemli parçalarından biri olan Norveçli, 2015'ten beri ülkesinde Molde'yi çalıştırıyordu.Vodafone ve Beşiktaş JK tarafından Beşiktaşlı Vodafone aboneleri için geliştirilen Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında siyah-beyazlı ekibin emektar malzemecisi Süreyya Soner ile özel bir buluşmaya imza atıldı. Sosyal medyada düzenlenen yarışmada Soner'in Beşiktaş ile çıktığı maç sayısı ile ilgili soruya en yakın cevabı veren 10 Vodafone KaraKartallı, 'Güzel Adam Süreyya' belgeselini Süreyya Soner ile birlikte izledi. Buluşmaya Süreyya Soner'in yanı sıra BJK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ile belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Gökçe Kaan Demirkıran da katıldı.Türk Telekom, EuroCup C Grubu son maçında Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 87-72 yenildi. Temsilcimiz üçlü averajla gruptan çıkamadı. Üst tura çıkma şansını daha önce kaybeden Galatasaray ise, konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 100-83 mağlup oldu. THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Darüşşafaka, Litvanya ekibi Zalgiris'e 75-71 kaybetti ve üst üste 11. yenilgisini aldı. FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, normal süresi 82-82 berabere biten müsabakada Alman ekibi Oliver Würzburg'a 96-87 mağlup oldu. Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Carolo Basket'i 84-75'lik skorla geçti. Kanarya, grupta 4. galibiyetini aldı. B Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya deplasmanında Dinamo Kursk'a 85-71 yenildi.Galatasaray Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23 Aralık Pazar günü sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağı derbi maçta, "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına destek için organizasyon düzenleyecek.Kulübün açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda pazar günü saat 15.15'te başlayacak derbi öncesi, GS Store stantlarında, köy okullarındaki çocuklar için 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.İsmail Kartal ile yolunu ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram Bektaş, Ankaragücü'müzde. Değerli teknik direktörümüze 'hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.