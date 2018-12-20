Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonunu arıyor

Lifecell'in sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi Finalleri 22-23 Aralık'ta yapılacak. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde düzenlenecek finaller sonunda drone yarışlarının şampiyonları belli olacak.

Dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olarak değerlendirilen drone yarışlarında drone'lar yaklaşık 200 km. hıza ulaşabiliyor. Pilotlar drone'un üzerindeki ilk görüş kamerasından (First Person View) gözlüklerinden aldıkları görüntüler ve uzaktan kumandaları yardımıyla kontrol ettikleri drone'ları şampiyonluğa taşımak için yarışacaklar.

Final öncesindeki ilk iki yarışı kazanan Vince Irie, 112 puanla liderliği elinde bulundururken Berat Özdemir, Buğra Kaan Kabakçı ve Barış Alp de mutlu sona ulaşma umutlarını koruyorlar.