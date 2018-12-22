Fenerbahçe, Başkent'te rahat kazandı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Karayolları'na konuk oldu. Setlerini; 17-25, 14-25 ve 17-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, ligdeki 7. galibiyetine imza attı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Aysim Erginay
Karayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Esra Betül Çetin, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)
Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Nur Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Baskır)
Setler: 17-25, 14-25, 17-25
Süre: 69 dakika (23, 22, 24)