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, Başkent'te rahat kazandı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. haftasında Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 16:36
Fenerbahçe, Başkent'te rahat kazandı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Karayolları'na konuk oldu. Setlerini; 17-25, 14-25 ve 17-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, ligdeki 7. galibiyetine imza attı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Aysim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Esra Betül Çetin, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Nur Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Baskır)

Setler: 17-25, 14-25, 17-25

Süre: 69 dakika (23, 22, 24)

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Fenerbahçe, Başkent'te rahat kazandı
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