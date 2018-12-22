Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

GREKOROMEN Güreş Milli Takımı sporcularından 130 kiloda Rıza Kayaalp, İran'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda çıktığı tüm maçlarını kazanarak gövde gösterisi yaptı. Organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Rıza Kayaalp, son dünya şampiyonasında kaybettiği Macar rakibi Sergey Semenov'u da 6-0 mağlup etti. 2019 yılına hazır olduğunu gösteren milli güreşçimiz ayrıca Parsa Naziri'yi 6-0 ve Boban Zivanovic'i de 9-0 yenmeyi başardı.SEZONUN ilk grand-slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın final setlerinde "tie-break" uygulamasına geçilecek. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralya Açık'ta maçların final setinde 6-6 eşitlik olması durumunda, doğrudan tie-break uygulamasına geçileceği ve 10 puana gelen ilk tenisçinin kazanan sayılacağı belirtildi. Dört grand slam turnuvasından ABD Açık, bu uygulamayı yapan ilk turnuva olurken, Wimbledon ise geçen ekim ayında aldığı kararla aynı sisteme gelecek yıldan itibaren başlanacağını duyurmuştu.SPOR Toto 1. Lig'de 17'nci haftanın perdesi, dün oynanan tek karşılaşma ile açıldı. Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşilsiyahlı ekibe üç puanı getiren golü, 56'ncı dakikada Recep Niyaz kaydetti. Son 9 haftada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Denizlispor, puanını 36'ya çıkardı ve devre arasına ikinci sırada girdi.