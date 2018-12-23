Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Türkiye'de ve Avrupa'da halterde birçok başarı elde eden milli halterci Hilal Bakan, profesyonel spor hayatını sonlandırarak jandarma bünyesinde hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Bakan, milli halter kariyerini ve jandarmaya katılışının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bakan, ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 10 yaşındayken halter sporuna başladığını belirterek, "Öğretmenim halterde yeteneğim olduğunu ve bu alanda başarılar kazanabileceğimi söyledi. Ardından ilkokulda düzenli antrenman yapmaya başladım ve 1 yıllık disiplinli çalışmadan sonra çeşitli şehirlerde müsabakalara katıldım." dedi.

Şehirlerdeki yarışmalardan derecelerle döndüğünü kaydeden Bakan, bu başarılarının ardından ulusal düzeyde müsabakalara katıldığını söyledi.

Bakan, Türkiye genelinde derece aldıktan sonra milli takım bünyesine girmeye hak kazandığını belirterek, "Milli takım bünyesine katılmak benim için çok büyük bir onurdu. Milli sporcu olarak çalışmalarıma azimle devam ettim. 2010 yılında İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve üçüncülük derecesi elde ettim." ifadelerini kullandı.

"ASKER OLMA İSTEĞİ KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İÇİMDEYDİ"

Halteri çok sevmesine rağmen küçük yaşlardan beri jandarma olmanın hayalini kurduğunu anlatan Bakan, "Her Türk vatandaşında olduğu gibi içimde hep vatan ve millet sevgisi vardı. Bu yüzden Jandarma bünyesinde görev alma isteğim çok küçük yaşlardan beri içimdeydi. İleriki dönemlerde de Jandarma Genel Komutanlığının kadın personele bünyesinde yer vereceği duyurusunu gördüm. Hiç tereddütsüz sınavlarına başvurdum." diye konuştu.

Bakan, sınav, mülakat ve elemeleri başarıyla geçmesinin ardından yaklaşık 1 yıl jandarma okullarında eğitim aldığını, daha sonra da astsubay olarak göreve başladığını kaydetti.

Çocukluk hayaline kavuşmanın ve ülkesine hizmet etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyleyen Bakan, "Zorda ve darda kalan vatandaşlarımıza, kendi aile bireylerimin içinde bulunmuş olduğu hali düşünerek yardım etmeyi, onların müşkül durumlarında yanlarında olmayı ve adaleti tesis etmeyi çok kutsal bir görev olarak görüyorum. Bu görevim esnasında yapmış olduğum tutum ve davranışlarımla da halkımızın jandarmaya olan sonsuz güvenlerine katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KADINLAR BU GÖREVİ YAPAMAYACAKLARINI DÜŞÜNMESİN"

Hilal Bakan, jandarmanın icra ettiği görevleri sadece erkeklerin yapabileceği algısını doğru bulmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun en güzel örneği biz kadınlarız. Bünyemizde görev almak isteyen tüm kadınlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Kadın olarak bu görevi yapamayacaklarını kesinlikle düşünmesinler. Bilakis kadınların annelik ruhu, insanların iç dünyasına yönelik daha ince düşünceleri olması sebebiyle onlara bünyemizde görev düşmektedir. Örneğin son günlerde hükümetimizin de üzerinde durduğu kadına şiddet olaylarında, mağdur kadınlarımızın karakola müracaatlarında bizleri yanlarında hissetmeleri onlara daha güven vermekte ve şiddet olaylarına sessiz kalmalarını önlemektedir. Görev almak isteyen tüm kadınları bünyemize davet ediyorum."