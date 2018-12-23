Pakistanlı ve Afgan işçilerin Sultangazi'de kriket keyfi

Sultangazi'deki tuz depolarının yanında boş bir arazi her hafta sonu kriket karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Pakistanlı ve Afgan işçiler, orijinali pahalı olduğu için tenis topunu bandajlayarak kriket topu haline getiriyor ve ülkelerinin rengine boyadıkları sopalarla kriket oynuyorlar.

İZLEYİCİSİ DE BOL

Öncelikle iki takım lideri öne çıkarak oyun için gerekli olan 11'er oyuncu seçiyor. Oyuncular belirlendikten sonra oyunun 'atıcı' ve 'vurucuları' belirleniyor. Kısa bir ısınmanın ardından oyun başlıyor. Kriket maçını izleyenler ise her sayıdan sonra tezahürat yapıp takımlara destek veriyor.

"KRİKET OYNAYACAĞIMIZ BİR MEYDAN İSTİYORUZ"

4 yıldır Türkiye'de yaşayan Pakistanlı Zeeshan Shehzada (20) kriket oyununun Pakistan'da çok yaygın olduğunu söyledi.

Afgan uyruklu Habib Afkan ise, "Kriket, futbol gibi dünyadaki en iyi oyundur. Kriket malzemeleri ülkemizden geliyor. Haftada sadece bir gün tatilimiz var. Tatil günümüzde de buraya gelip kriket oynuyoruz. Bizi merakla izleyenler de ne oynadığımızı bize soruyorlar. Bazen Zeytinburnu'nda, bazen de Bağcılar'da kriket oynuyoruz. Biz kriket oynayacağımız bir meydan istiyoruz" dedi.