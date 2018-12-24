Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda bu yıl da bağış rekoru kırıldı. "Sağlık için koş" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilen maratonda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre, toplam 12 milyon 172 bin 597 lira ile rekor miktarda bağış toplandı. Toplam bağış miktarı geçen yıla oranla yüzde 12'lik bir artış gösterdi.NBA'de Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 ribaunt ve 3 top çalma ile oynadı. Diğer sonuçlar: L.A. Clippers-Denver Nuggets: 132-111, Washington Wizards- Phoenix Suns: 149-146 (Uzatmada), Miami Heat- Milwaukee Bucks: 94-87, Houston Rockets-S.A.Spurs: 108-101, G.S.Warriors-Dallas Mavericks: 120-116, Utah Jazz- O.C.Thunder: 106-107.NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen ve geçtiğimiz haftalarda Avrupa'ya dönüş yapacağını açıklayan Sırp yıldız Milos Teodosic'in durağı Anadolu Efes olabilir. Sırbistan kökenli Kosmagazin sitesinin kaynaklarına göre; NBA'de süre bulmakta zorlanan Teodosic, imza resmileşmese de Efes ile anlaştı. 31 yaşındaki Teodosic için Efes'in ciddi miktarda kaynak ayırdığı vurgulandı.Kulübü Roma'nın resmi televizyon kanalına açıklamalar yapan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Takımdaki rolünün geçen sezona göre daha önemli olduğunu dile getiren Cengiz, "Geçen yıla göre bakarsak, kendimi takımın daha önemli bir oyuncusu olarak görüyorum. Bu sezon şu ana dek 5 gol attım ve birkaç asistim de var. Ancak arkadaşlarımın yardımıyla daha da iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım oyunumu geliştirmeye devam ederim" dedi.