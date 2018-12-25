Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son maçını oynayan VakıfBank, Çanakkale Belediyesi'ni deplasmanda 20-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 10. galibiyetini aldı. İkinci setin son bölümünde VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç ve Tuğba Şenoğlu'yla sahada yer aldı. Fenerbahçe Opet de Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. Setler; 25-12, 25-12 ve 25-17 sonuçlandı.MİLLİ karatecilerimiz, bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 150'si altın olmak üzere 477 madalya kazandı. Ocak ayında Paris'te yapılan Karate 1 Premier Lig etabıyla sezonu açan Türk karateciler, Avrupa Şampiyonası'ndan Akdeniz Oyunları'na, Gençlik Olimpiyatları'ndan Dünya Şampiyonası'na kadar 22 farklı organizasyonda 150 altın, 116 gümüş ve 211 bronz madalya kazandı.SPOR Toto 1. Lig'de ilk devrenin perdesi dün oynanan tek karşılaşma ile kapandı. Altınordu, İzmir Bornova Stadı'nda konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi Altınordu, sezonun ilk yarısını 26 puanla 8'inci sırada tamamladı. Misafir Giresunspor ise 19 puanla 13'üncü basamakta devre arası tatiline girdi. Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı, 19 Ocak 2019'da start alacak.