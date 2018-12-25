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- : 0-3

, Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 'nı 3-0 mağlup etti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 22:59
Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin,Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Sinem Yıldız)

SETLER : 22-25, 19-25, 17-25

SÜRE: 77 dakika (28, 26, 23)

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Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
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