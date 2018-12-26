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Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

Bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi , Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 17:17
Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

Bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.

Polonya Haber Ajansı (PAP) spor servisinin düzenlediği, aralarında Anadolu Ajansı'nın yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü.

Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Luka Modric 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.

PAP tarafından 61'incisi düzenlenen yarışmada geçen yıl Hamilton yılın sporcusu seçilmişti.

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Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi
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