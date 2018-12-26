Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin jüri toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Türk sporuna ve medyasına yön veren isimlerin yer aldığı toplantıda, diğer ödül törenlerinin aksine bu yıl hediye dağıtılmayacağı, bunun yerine Güneydoğu Anadolu'da çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatılacağı açıklandı. Bakan Kasapoğlu, Türk sporu adına herkese büyük görevler düştüğünü belirtirken, organizasyonun 65. yılına girmesinin büyük başarı olduğunu söyledi.Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 Türkiye rekoru kırıldı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 200 metre serbestte ENKA'dan Beril Böcekler, 1.59.82 ile 15-16 yaşta kendisine ait rekoru geliştirdi.Kadınlar 400 metre karışıkta Fenerbahçe'den Deniz Ertan 4.46.58'lik derecesiyle 14 yaşta rekor kırdı. Erkeklerde de Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü, 400 metre karışık 15-16 yaşta 4.16.29 ile rekora kulaç attı.birinci devre son hafta karşılaşmasında Aydın BŞB'yi konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandı ve bir maç eksiğine rağmen liderliğini korudu. Maçın setleri 25-6, 25-18, 20-25 ve 25-11 sonuçlandı. Eczacıbaşı erteleme maçında Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.