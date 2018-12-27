Gözü Usain Bolt’un tahtında

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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atletimiz Ramil Guliyev, 2019'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda unvanını korumak istiyor. Milli sporcu, sakatlık yaşamadığı takdirde güzel bir sezon geçireceğine inandığını vurgulayarak, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli.Hedefimiz büyük. Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Onun için de çok çalışıyorum" diye konuştu. DÜNYA şampiyonu olmasının kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını işaret eden Guliyev, kafasında herhangi bir problem olmadığı sürece iyi bir programla her şeyi yapabileceğine inandığını vurguladı. Gençlerden güzel dereceler göreceklerini belirten Guliyev,İnşallah, 2024 ve 2028 Olimpiyatları'na atletizmde takım olarak katılırız. Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı."Zirveye çıkmak değil, kalmak zordur" derler. Ramil Guliyev şimdi o ince çizgide. Önce şunu kabul edelim; Bolt gitti; tıpkı Kobe gibi, Jordan gibi veya Maradona...Yenisi de gelmeyecek. Ramil de artık Usain Bolt olmak için değil kendi hikayesini pistlere yazmak için yarışmalı... Dünya Şampiyonası'nda 2017'deki 20.09'dan daha iyi koşarsa dubleyi yapabilir. Çünkü kendisini sürekli geliştiren bir isim. Ancak rakipleri de önemli... Mesela Chris Coleman 200 koşacak mı? Veya Niekerk? Ayrıca Jamaika ve ABD'li diğer atletler her zaman tehlikelidir... Ancak Ramil en iyisini yapacaktır...