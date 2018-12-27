Olimpiyat için geri döndü

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Ferdi olarak büyüklerde 2 dünya, 7 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Yıldız Aras, karatenin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olması nedeniyle 41 yaşında yeniden tatamiye döndü. Karateyi 2010 yılında bıraktıktan sonra bir dönem Ümit Milli Karate Takımı'nın antrenörlüğü de yapan milli sporcu, "Aktif spor hayatıma olimpiyatlar için döndüm. Tek amacım olimpiyatlara gitmek. Oradan da boş dönmek olmaz" diye konuştu. İçindeki olimpiyat ateşinin sönmediğini dile getiren milli karateci, "Yapılan çalışmanın, yapılan fedakarlığın, gösterilen sabrın karşılığı olduğunu düşünürüm. Şimdi yeni bir süreçteyim. Fedakarlıklarım, çalışmalarım arttıkça hedeflerim de yükselecek" değerlendirmesini yaptı.