Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

SERIE A'da Parma karşısında 2-0'lık galibiyet ile evine dönen Roma'da Cengiz Ünder fırtınası esti. Milli futbolcu, maçın 58. dakikasında Cristante'nin attığı golde asisti yapan isim oldu. 75. dakikada ise kendisi sahne alan Cengiz, ceza sahası içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. 21 yaşındaki yıldız Roma formasıyla bu sezon resmi maçlarda 6 gol, 6 asistlik rakama ulaştı. Lider Juventus ise Ronaldo'nun biri penaltıdan 2 golüyle Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti.BARCELONA'NIN yıldızı Messi, kendisini İtalya'ya davet eden Cristiano Ronaldo'ya yanıtını verdi. Arjantinli futbolcu, eski rakibinin açıklamaları ile ilgili sorulan soruyu, "Ronaldo'nun İtalya davetini kabul etmek mi? Ben dünyanın en iyi takımındayım ve herhangi bir değişikliğe ihtiyacım yok. Kendime yeni hedefler koymak için takım ya da lig değiştirmem gerekmiyor" şeklinde cevaplandırdı.PREMIER Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, üst üste ikinci kez maç kadrosuna alınmadı. Geçen hafta Burnley deplasmanında takım kadrosunda olmayan milli futbolcu, dün de Brighton karşısında evde bırakılınca şaşkınlık yarattı. Ocak ayı transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan golcü futbolcu hakkında dün İngiliz medyasından sürpriz iddia geldi. İngiliz Daily Mail sitesi,ancak yıldız forvet Cenk takımı Everton'da kalıp kendisini ispatlamak istiyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Everton, deplasmanda Brighton Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya Çin'den teklif yapıldı. Rumen basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, yapılan teklifi doğruladı ancak Türk Milli Takımı'ndan ayrılmak istemediğini söyledi. Lucescu, "Çin'den bir teklif geldiği doğru ancak bunu kabul etmenin doğru olmadığını düşündüm. Şu anda bir sorumluluğum var. Türkiye güven duyduğum bir ülke. Milli Takım'ın iyi futbol oynayacağına inanıyorum" dedi.NBA'DE Miami Heat, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 118-94 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynadığı karşılaşmada Justise Winslow'un 24 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 8'de 8 ile oynayan Bam Adebayo 18 sayı attı. Son 7 maçın 6'sını galibiyetle tamamlayan Miami Heat, Cleveland'a da evinde 15 maçtır yenilmiyor. Miami'de ayrıca Josh Richardson 16 sayı, 5 asist, Rodney McGruder 16 sayı, 4 ribaundla katkı verdi, James Johnson hastalığı nedeniyle ilk çeyrekten sonra oyuna girmedi.ATLETİZM hakemi Can Korkmazoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak. Korkmazoğlu böylece, olimpiyatta görev verilen ilk Türk ITO (International Technical Officials) oldu. Korkmazoğlu, daha önce Paris (2003), Osaka (2007) ve Londra'daki (2017) Dünya Şampiyonaları'nda görev yapmış, Doha 2019 için de 4. kez bu göreve seçilmişti. Korkmazoğlu Dünya Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda 3'er kez yer almıştı.