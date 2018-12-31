Dünyada 2018

BUGÜN NELER OLDU

28 Ocak'ta sona eren Avustralya Açık'ta büyük bir dönüm noktası yaşandı ve erkeklerde Roger Federer, Hırvat Marin Cilic'i finalde 3-2'yle devirerek kariyerinin 20'nci Grand Slam zaferini elde etti. Kadınlarda ise Caroline Wozniacki, yıllardır süren bekleyişini dindirip kariyerindeki ilk Slam şampiyonluğuna uzandı.Kış Olimpiyatları Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenirken, zafer 14 altın madalyayla Norveç'in oldu. Toplamda 39 madalya kazanan Norveç'i yine 14 altın aldı ama toplamda 34 madalya kazanan Almanya izledi.5 Şubat'taki Amerikan Futbolu Ligi NFL'in finali olan SuperBowl yine tüm gözleri üzerine topladı. Philadelphia Eagles'ın son şampiyon New England Patriots'ı 41-33'lük bir yenilgiye uğrattığı finalde 30 saniyelik bir reklamın yayınlanma bedeli 4 milyon dolar oldu. Bu maç ayrıca 111 milyon 500 bin izleyiciyle ABD tarihine geçti.2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ABD'li sporcular damga vurdu. 134 ülkeden 554 atletin katıldığı turnuvayı Amerika Birleşik Devletleri 6 altın madalya alarak domine etti16 Nisan'da koşulan 122. Boston Maratonu yine dünyanın gözünü diktiği spor aktivitelerinden birisi oldu. Erkeklerde zafer Japon Yuki Kawauchi'nin olurken, kadınlarda çizgiyi ilk geçen isim ise ABD'li Desiree Linden'di.Şampiyonlar Ligi finalinde yine Real Madrid damgası vardı. 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanan finalde Ramos, Salah'ı sakatlarken, mücadeleyi 3-1 kazanan Madrid devi üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olup tarih yazdı. 16 Mayıs'ta ise Atletico, finalde Marsilya'yı 3-0 yenerek Avrupa Ligi şampiyonu oldu.Grand Slam turnuvaları arasında toprak kortta oynanması özelliğiyle ayrılan Roland Garros'ta erkeklerde zafer bir kez daha İspanyol Rafael Nadal'ın oldu. Rafa, Dominic Thiem'i 3-0'la geçti. Kadınlarda ise Simona Halep, ABD'li Sloane Stephens'i devirdi.Amerikan Basketbol Ligi NBA'de şampiyon bir kez daha LeBron James liderliğindeki Cleveland Cavaliers'ı geçen Golden State Warriors oldu. Basketbolun oynanış biçimini değiştirecek kadar dominant bir dönem geçiren Warriors, seriyi 4-1 kazanıp son 4 yıldaki 3'üncü şampiyonluğa uzandı.15 Temmuz'da sona eren Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkeklerde şampiyon Sırp Novak Djokovic'ti. Yıldız raket, sürpriz bir şekilde finale gelen G.Afrikalı Kevin Anderson'ı mağlup etmeyi başarırken, kadınlarda zafere ulaşan Serena Williams'ı 2-0'la geçen Alman Angelique Kerber oldu.15 Ağustos'ta oynanan Avrupa Süper Kupa finalinde gülen Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid oldu. Estonya'nın Tallinn şehrinde oynanan finalde Real Madrid'i 4-2 mağlup ederek zafere ulaşan Atletico'da 2 gol kaydeden Diego Costa maçın adamı seçildi.Teniste yılın en büyük sürprizi ABD Açık'ta yaşandı. Finalde Serena Williams'a karşı geri dönüşe imza atan 20 yaşındaki Naomi Osaka şampiyon olurken, Serena'nın hakemle tutuştuğu kavga gündeme damga vurdu. Erkeklerde ise Djokovic ile Del Potro'nun oynadığı finalde Djokovic güldü.19 yarışlık Formula 1 maratonunda pilotlar klasmanı mücadelesi bitime iki yarış kala Meksika'da son buldu ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin beşinci şampiyonluğuna ulaştı.Brezilya Serie A'da bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Palmeiras zafere uzandı. Scolari yönetimindeki ekipte eski G.Saraylı Felipe Melo ile F.Bahçeli Edu Dracena da yer alıyor.FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda zaferin adı yine Real Madrid'di. İspanyol devi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın finalinde ev sahibi ülkeden Al Ain'i 4-1 mağlup etti.