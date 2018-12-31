Türkiye’de 2018

SÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY
Spor
Toto Süper Lig'de 2018 yılında Galatasaray, topladığı 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, bu şampiyonlukla 21. kez ipi en önde göğüsledi. Ligin son haftası İzmir'de Göztepe'yi mağlup eden Aslan'ı İstanbul'a dönüşte havaalanında binlerce taraftarlar karşıladı ve kutlamalar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Akhisarspor ise 2017-2018 sezonunu çifte kupa ile kapadı. Yeşilsiyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve kupaya uzanan ekip oldu. Manisa ekibi, TFF Süper Kupa Finali'nde de Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupayı müzesine götürdü. F.BAHÇE BU KEZ FİNALDE KAYBETTİ
Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four finalinde Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid'e 85-80 mağlup oldu ve sezonu ikinci olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler bir önceki sezon İstanbul'daki Final-Four'da kupayı müzesine götürmüştü. ASLAN KADINLAR EUROCUP'IN SAHİBİ
FIBA Kadınlar Eurocup finalinde Galatasaray, İtalya'nın Reyer Venezia ekibi ile karşılaştı. İlk maçı İstanbul'da 90-68 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Aslan, 2009 yılında da bu kupayı müzesine götürmüştü. VAKIFBANK'TAN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
Vakıfbank
Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da Türkiye'ye kupa kazandıran başka bir kulüp oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Sarı-siyahlılar, daha sonrada Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. AMPUTE MİLLİLER DÜNYA İKİNCİSİ
Ampute
Futbol Milli Takımı, Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası Finali'nde Angola'ya penaltılarda yenilerek dünya ikincisi oldu. Milliler, geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olmuştu. Ay-yıldızlılar ayrıca 2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde etmişti. AZİZ YILDIRIM DEVRİ SONA ERDİ
2018'e
kuşkusuz damgasını vuran değişim Fenerbahçe'de yaşandı. 3 Haziran 2018'de yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç, aday olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli camianın başkanlık seçiminde kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını Ali Koç aldı. 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı ise 4 bin 646 kişi tercih etti. Seçim sonucunda sarı-lacivertli kulübün yeni patronu Ali Koç olmuş oldu. VAR RESMEN UYGULAMAYA GEÇTİ
TFF
Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kullanıldı. Maçı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 43. dakikada Dany'in, Garry Rodrigues'e yaptığı müdahale sonrasında ilk defa başvurdu. VAR sistemi 2018-19 Süper Lig karşılaşmalarında da kullanılmaya başladı. YILIN ERKEK ATLETI RAMIL GULIYEV
Balkan
Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "Yılın Erkek Atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi. Bu yıl Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76'ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştı METE GAZOZ'DAN AVRUPA REKORU
Bulgaristan'da
düzenlenen Avrupa
Grand Prix müsabakalarında
mücadele
eden milli okçu
Mete Gazoz, sıralama
atışlarında
70 metrelik atışlar
sonucu 686 puan
toplayarak Avrupa
rekoru kırdı. 19
yaşındaki sporcu,
Almanya'nın başkenti
Berlin'de yapılan
Okçuluk Dünya
Kupası 4. ayak yarışmalarında
da altın
madalya kazanmıştı. CAN ÖNCÜ DÜNYA ŞAMPIYONU OLDU
Motogp'nın
altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Can Öncü, İtalya'nın Misano Pisti'nde düzenlenen yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Can Öncü, bu başarısıyla Rookies Cup'ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı.