Türkiye’de 2018

BUGÜN NELER OLDU

SporToto Süper Lig'de 2018 yılında Galatasaray, topladığı 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, bu şampiyonlukla 21. kez ipi en önde göğüsledi. Ligin son haftası İzmir'de Göztepe'yi mağlup eden Aslan'ı İstanbul'a dönüşte havaalanında binlerce taraftarlar karşıladı ve kutlamalar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Akhisarspor ise 2017-2018 sezonunu çifte kupa ile kapadı. Yeşilsiyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve kupaya uzanan ekip oldu. Manisa ekibi, TFF Süper Kupa Finali'nde de Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupayı müzesine götürdü.Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four finalinde Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid'e 85-80 mağlup oldu ve sezonu ikinci olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler bir önceki sezon İstanbul'daki Final-Four'da kupayı müzesine götürmüştü.FIBA Kadınlar Eurocup finalinde Galatasaray, İtalya'nın Reyer Venezia ekibi ile karşılaştı. İlk maçı İstanbul'da 90-68 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Aslan, 2009 yılında da bu kupayı müzesine götürmüştü.VakıfbankKadın Voleybol Takımı, Avrupa'da Türkiye'ye kupa kazandıran başka bir kulüp oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Sarı-siyahlılar, daha sonrada Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.AmputeFutbol Milli Takımı, Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası Finali'nde Angola'ya penaltılarda yenilerek dünya ikincisi oldu. Milliler, geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olmuştu. Ay-yıldızlılar ayrıca 2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde etmişti.2018'ekuşkusuz damgasını vuran değişim Fenerbahçe'de yaşandı. 3 Haziran 2018'de yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç, aday olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli camianın başkanlık seçiminde kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını Ali Koç aldı. 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı ise 4 bin 646 kişi tercih etti. Seçim sonucunda sarı-lacivertli kulübün yeni patronu Ali Koç olmuş oldu.TFFSüper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kullanıldı. Maçı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 43. dakikada Dany'in, Garry Rodrigues'e yaptığı müdahale sonrasında ilk defa başvurdu. VAR sistemi 2018-19 Süper Lig karşılaşmalarında da kullanılmaya başladı.BalkanAtletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "Yılın Erkek Atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi. Bu yıl Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76'ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştıBulgaristan'dadüzenlenen AvrupaGrand Prix müsabakalarındamücadeleeden milli okçuMete Gazoz, sıralamaatışlarında70 metrelik atışlarsonucu 686 puantoplayarak Avruparekoru kırdı. 19yaşındaki sporcu,Almanya'nın başkentiBerlin'de yapılanOkçuluk DünyaKupası 4. ayak yarışmalarındada altınmadalya kazanmıştı.Motogp'nınaltyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Can Öncü, İtalya'nın Misano Pisti'nde düzenlenen yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Can Öncü, bu başarısıyla Rookies Cup'ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı.