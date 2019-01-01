Haber Hattı

Baldızın düğününe eşofmanıyla gitti!
ADI bu transfer döneminde Galatasaray'la da anılan West Ham United santrforu Andy Carroll,
nişanlısının kız kardeşi Giorgie'nin düğününe yetişebilmek için üstünü değiştirecek vakit bile bulamadı. Yerel saatle 19.45'te biten Southampton maçı sonrası hemen taksiye atlayıp 2 saatlik bir yolculukla düğüne zar zor yetişen Carroll,
oyuncu nişanlısı Billi Mucklow ile birlikte baldızının düğününde West Ham eşofmanlarıyla boy gösterdi. Pogba'dan Mourinho'ya taş
MANCHESTER United, sahasında Bournemouth'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 3'te 3 yapmayı başardı. Maç sonu Paul Pogba, iki dönemi kıyasladı:
"Şimdi daha saldırgan olduğumuz ve daha fazla şans yarattığımız bir oyun tarzıyla oynuyoruz. Bir takımın futbol oynamaktan zevk alması gerekiyor. Ligin zirvesinde olmalıyız." Diagne'nin gözü şampiyonlukta
SÜPER Lig'in ilk yarısında 20 gol atan Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne hedef büyüttü. Senegalli forvet iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Takım olarak öncelikli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Tabii bu arada şampiyon olabilirsek çok iyi olur.
Bu durum bizi daha çok mutlu eder. Başakşehir'in oynadığı futbolu çok beğeniyorum ama her maçı kazanacaklar diye bir şey yok. Onlar da kaybedecekler. Onları zorlayabiliriz. Hedefim 30 gol atmak. Sürekli oynarsam bu sayıya ulaşacağımı düşünüyorum."