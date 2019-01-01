Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

ADI bu transfer döneminde Galatasaray'la da anılannişanlısının kız kardeşi Giorgie'nin düğününe yetişebilmek için üstünü değiştirecek vakit bile bulamadı.oyuncu nişanlısı Billi Mucklow ile birlikte baldızının düğününde West Ham eşofmanlarıyla boy gösterdi.MANCHESTER United, sahasında Bournemouth'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 3'te 3 yapmayı başardı."Şimdi daha saldırgan olduğumuz ve daha fazla şans yarattığımız bir oyun tarzıyla oynuyoruz. Bir takımın futbol oynamaktan zevk alması gerekiyor. Ligin zirvesinde olmalıyız."SÜPER Lig'in ilk yarısında 20 gol atan Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne hedef büyüttü. Senegalli forvet iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:Bu durum bizi daha çok mutlu eder. Başakşehir'in oynadığı futbolu çok beğeniyorum ama her maçı kazanacaklar diye bir şey yok. Onlar da kaybedecekler. Onları zorlayabiliriz.