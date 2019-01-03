Voleybolseverlere sigorta

BUGÜN NELER OLDU

AXA Sigorta Kupa Voley isim sponsorluğunun ardından bu kez de TVF'nin ilk "Resmi Sigorta Sponsoru" oldu. Anlaşma kapsamında şirket, TVF'nin taşınmaz varlıklarına ek olarak maçları takip eden seyircileri de olası kazalara karşı teminat altına alacak. AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlama misyonuyla insanları daha aktif bir yaşam sürmeye ve spor yapmaya teşvik edecek iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bize başarılarıyla gerçek bir ilham kaynağı olan TVF'yi olası olumsuz durumlara karşı teminat altına alıyoruz" dedi.