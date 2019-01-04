İstanbul BŞB’nin haklı gururu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Şampiyonu güreşçi Metehan Başar ve diğer branşlarda 2018 yılında madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularını ödüllendirdi. Dünya çapında dereceler kazanan sporcularla ilgili İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Türkiye'den, dünya şampiyonasında madalya kazanan 3 sporcu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden oldu"
ifadelerini kullandı. Kulüp bünyesinde 2017 yılında 175, 2018 yılında da 185 sporcu milli takımlarda mücadele etti. İBB'li sporcular bugüne kadar olimpiyatlarda Türkiye'ye 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandırdı.
Milli güreşçi Metehan Başar da, "2018'i dünya şampiyonu olarak tamamladım. Önümüzdeki yıl da hedefim dünya şampiyonluğu. 2019'u da zirvede tamamlamak istiyorum" dedi. DERECEYE GİREN SPORCULAR
Güreş:
Metehan Başar, Karate:
Serap Özçelik, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu, (Takım) Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Erman Eltemur, Rıdvan Kaptan, Samed Gök, Gizem Sofuoğlu Judo:
Vedat Albayrak Okçuluk:
Yeşim Bostan Bedensel Engelliler (Bilek Güreşi):
Ümit Burunlular, Gökhan Seven, Zeynep Yılmaz Bilek Güreşi: Engin Terzi, Burak Günaydın, Sait Erkam Bıyıkoğlu