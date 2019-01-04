İstanbul BŞB’nin haklı gururu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Şampiyonu güreşçi Metehan Başar ve diğer branşlarda 2018 yılında madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularını ödüllendirdi. Dünya çapında dereceler kazanan sporcularla ilgili İBB Başkanı Mevlüt Uysal,ifadelerini kullandı. Kulüp bünyesinde 2017 yılında 175, 2018 yılında da 185 sporcu milli takımlarda mücadele etti. İBB'li sporcular bugüne kadar olimpiyatlarda Türkiye'ye 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandırdı.Milli güreşçi Metehan Başar da, "2018'i dünya şampiyonu olarak tamamladım. Önümüzdeki yıl da hedefim dünya şampiyonluğu. 2019'u da zirvede tamamlamak istiyorum" dedi.Metehan Başar,Serap Özçelik, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu, (Takım) Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Erman Eltemur, Rıdvan Kaptan, Samed Gök, Gizem SofuoğluVedat AlbayrakYeşim BostanÜmit Burunlular, Gökhan Seven, Zeynep Yılmaz Bilek Güreşi: Engin Terzi, Burak Günaydın, Sait Erkam Bıyıkoğlu