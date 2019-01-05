Ruslar’a 6 dakika yetti

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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 2019 yılı için belirlenen bin 200 kişilik yabancı kotası, dünyanın 51 ülkesinden yapılan başvurularla 28 dakika içinde tamamlandı. Başvurularda en yoğun ilgi geçmiş senelerde olduğu gibi Rusya'dan geldi. Rusya 350 kişiden oluşan kontenjanını 6 dakika içinde tamamlarken, Ukrayna da 11 dakika içinde kotasını doldurmayı başardı. Türkiye'den bin 200 yüzücünün yer alacağı yarışta yerli sporcular için başvurular 15 Mart'ta sona erecek. Yarışa başvuran yerli adaylar İstanbul'da 4-5 Mayıs, Samsun'da 19 Mayıs, Adana'da 2 Haziran, Ankara'da 9 Haziran, İstanbul'da 15-16 Haziran ve İzmir'de 23 Haziran'da yapılacak seçme yarışlarında en başarılı sürelere imza atan bin 200 sporcunun arasında seçilecek.