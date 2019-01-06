Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Spor'a konuk oluyor... Yıldırım Demirören ve Hüseyin Aydın, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini A Spor'da açıklıyor... 'Gündem Özel' yarın 20:00'de Riva'dan yapılacak canlı yayınla A Spor ekranlarında olacak.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta İsmail Aytemiz Spor Salonu'nu ziyaret etti. Burada sporculara çeşitli hediyeler verip sporcuların sorun ve taleplerini dinleyen Kasapoğlu, "Hedefimiz Kars'ta uluslararası olimpiyat şampiyonu çıkarmaktır. Çünkü Kars'ın gençliği sportif anlamda ciddi potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için tesisler inşa ediyoruz. Kars'taki yüzme havuzumuz birçok ildeki havuzdan daha güzel" diye konuştu.Teniste sezonun açılış turnuvası Hopman Kupası'na Roger Federer damga vurdu. İsviçreli raket tek erkekler finalinde Alman rakibi Alexander Zverev'i 6-4 ve 6-2 yenerek yılın ilk şampiyonluğuna ulaştı. Federer ardından karışık çiftler finaline çıktı. Federer, partneri Belinda Bencic ile birlikte Almanya'dan Zverev ve Kerber'i 4-0, 1-4 ve 4-3'lük setlerle 2-1 yenerken, genel skorda da İsviçre'nin Almanya'ya 2-1 üstünlük kurmasını sağladı. İsviçreli çift, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi 1. etap ilk karşılaşmaları, dün oynanan Çanakkale Belediye-Beşiktaş karşılaşması ile sona erdi. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 21-25, 20-25, 25-12 ve 23-25'lük setlerle 3-1 kazanan taraf konuk Beşiktaş oldu. Rövanş Salı günü İstanbul'da. Üçüncü sette tam 9 ace sayısı bulan Çanakkale Belediye'de Melis Durul 21, Birgül Güler de 14 sayı ile oynadı. Ancak ev sahibinin 23 basit hatası set kayıplarında önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta ise Dilara Bilge 19 sayı ile en skorer isim olurken, onu 14 sayı ile Yvon Belien takip etti.NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, yenilgi serisini Utah Jazz karşısında da sürdürdü. Cedi'nin 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Cleveland 117-91'lik sonuçla üst üste 8. yenilgisini aldı. Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ise ilk yarısını 33 farkla önde bitirdiği sahasındaki maçta Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi. 16 Aralık'ta antrenmanda burnu kırılan ve o tarihten bu yana oynamayan Ersan İlyasova 19 dakikada, 10 sayı (5/8 saha içi), 10 ribauntla double double yaparak döndü, 2 asist üretti ve 1 de top çaldı.