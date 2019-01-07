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Guidetti'den 'da kız çocuklarına eğitim

Türk Milli Takımı Başantrenörü “Yarının Sultanları” projesi kapsamında ’da kız çocuklarına eğitim verdi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 17:43
Guidetti'den Elazığ'da kız çocuklarına eğitim

Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından desteklenen "Yarının sultanları" projesi kapsamında Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti kız çocuklarına voleybolu sevdirmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında kız çocukları ile bir araya geldi.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli ve kız çocukları katıldı.

Etkinlik kapsamında gruplar halinde kız çocuklarına, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti ve Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Melis Gürkaynak tarafından eğitimler verildi.

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Guidetti'den Elazığ'da kız çocuklarına eğitim
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