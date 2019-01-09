Haber Hattı

'Töre ve Gümüş talebim olmadı'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transfer iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili transfer talebim oldu. Bu hafta transferlerimizi kapatıyoruz. Bitti gibi bir şey. Sadece olabilirse bizim 18 yaş grubuna yurt dışından transfer yapmak istiyoruz. Kadromuza katmaya yakınız. Diğer konuşulanlar tamamen spekülasyon" açıklamasını yaptı. Cem İlkel rakibini üç sette devirdi!
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tabloya yükselme maçlarında mücadele eden 23 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, elemelerin ilk gününde dünya 157 numarası 26 yaşındaki Belaruslu Egor Gerasimov ile karşılaştı.
Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini 6-3 kaybeden Cem İlkel, ikinci seti 6-3 alarak maça ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti de hanesine 7-6 yazdıran milli tenisçi, ikinci tura yükseldi. Sultanlara zor kura
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesi gruplar açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda ilk sırayı alarak olimpiyatlara gidebilmek için Çin, Almanya ve Çekya
ile mücadele edecek. İlyasova'lı Bucks durdurulamıyor
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 10 ribaunt ile "double double"
yaptığı maçta Utah Jazz'ı 114-102 mağlup ederek, bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken, Malcolm Brogdon 21, Brook Lopez ve Thon Maker 15'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Utah Jazz'da ise ligin en iyi savunmacı ödüllü Fransız pivot Rudy Gobert 14 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Kayserispor: Rotman ile yolumuz ayrıldı
Kayserispor Kulübü, orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 29 yaşındaki Sloven futbolcunun bazı Süper Lig ekipleri ile görüştüğü belirtildi. Naz Fenerbahçe'de
Hamileliği nedeniyle voleybola ara veren ve adı THY ile anılan milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, yedi yıllık aranın ardından eski takımı Fenerbahçe'ye dönüyor. Akyol'un, normal sezonun ardından play-off'lar başladığında takıma katılacağı öğrenildi. Ferrari'ye yeni patron
Formula 1 takımlarından Ferrari, 2014 sezonundan beri direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını ayırdı. 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari'de kötü performans sonrası bu göreve teknik departmanının başındaki Mattia Binotto getirildi.