Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transfer iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili transfer talebim oldu. Bu hafta transferlerimizi kapatıyoruz. Bitti gibi bir şey. Sadece olabilirse bizim 18 yaş grubuna yurt dışından transfer yapmak istiyoruz. Kadromuza katmaya yakınız. Diğer konuşulanlar tamamen spekülasyon" açıklamasını yaptı.Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tabloya yükselme maçlarında mücadele edenMelbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini 6-3 kaybeden Cem İlkel, ikinci seti 6-3 alarak maça ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti de hanesine 7-6 yazdıran milli tenisçi, ikinci tura yükseldi.Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesi gruplar açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda ilk sırayı alarak olimpiyatlara gidebilmek içinile mücadele edecek.Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 10 ribaunt ileyaptığı maçta Utah Jazz'ı 114-102 mağlup ederek, bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı.Utah Jazz'da ise ligin en iyi savunmacı ödüllü Fransız pivot Rudy Gobert 14 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.Kayserispor Kulübü, orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 29 yaşındaki Sloven futbolcunun bazı Süper Lig ekipleri ile görüştüğü belirtildi.Hamileliği nedeniyle voleybola ara veren ve adı THY ile anılan milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, yedi yıllık aranın ardından eski takımı Fenerbahçe'ye dönüyor. Akyol'un, normal sezonun ardından play-off'lar başladığında takıma katılacağı öğrenildi.Formula 1 takımlarından Ferrari, 2014 sezonundan beri direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını ayırdı. 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari'de kötü performans sonrası bu göreve teknik departmanının başındaki Mattia Binotto getirildi.