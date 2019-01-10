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Dışarıda hayat var

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Dışarıda hayat var
Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, asosyal bir çocuk olduğunu ve korkarak başladığı yüzmeyle öz güven kazandığını söyledi. Kahramanmaraş'ta 1995 yılında doğan Beytullah, "Yüzmeye 2001'de başladım. Asosyal birey olduğum için ailem, beni yüzmeye yönlendirdi" ifadesini kullandı.

CAN SİMİDİ İLE HAVUZA GİRDİM
Milli yüzücü şöyle konuştu: "Yüzmeye başladığımda 6 yaşındaydım. 7 yıl boyunca can simidiyle yüzdüm, elbetteki korktum. Afrika'daki dünya şampiyonasında çekilen bir videoyla can simidini çıkardım. Benim gibi olanları izledim. Bizim engelli oranımız dünyada çok yüksek. Çıkmıyoruz, çıkmadığımız zaman engelli yok sanıyorlar. Aileler utanıyor. Dört duvar arasında ömür geçmez. Dışarıda hayat var. Hayatlarını yaşasınlar."

Genç yüzücü Beytullah Eroğlu, amcası olan eski milli güreşçi Şeref Eroğlu'nun kendisine her zaman destek verdiğini dile getirdi.
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