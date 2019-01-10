BUGÜN NELER OLDU

Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, asosyal bir çocuk olduğunu ve korkarak başladığı yüzmeyle öz güven kazandığını söyledi. Kahramanmaraş'ta 1995 yılında doğan Beytullah,ifadesini kullandı.Milli yüzücü şöyle konuştu: "Yüzmeye başladığımda 6 yaşındaydım.Afrika'daki dünya şampiyonasında çekilen bir videoyla can simidini çıkardım. Benim gibi olanları izledim. Bizim engelli oranımız dünyada çok yüksek. Çıkmıyoruz, çıkmadığımız zaman engelli yok sanıyorlar. Aileler utanıyor. Dört duvar arasında ömür geçmez. Dışarıda hayat var. Hayatlarını yaşasınlar."Genç yüzücü Beytullah Eroğlu, amcası olan eski milli güreşçi Şeref Eroğlu'nun kendisine her zaman destek verdiğini dile getirdi.