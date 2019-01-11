Raketlere kelepçe!

BUGÜN NELER OLDU

Futbolda gördüğümüz bahis bağlantılı şike operasyonu bu kez teniste gerçekleştirildi. İspanya'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda tenis maçlarıyla ilgili bahis oyunlarında şike yaptıkları suçlamasıyla 28 tenisçi tutuklandı. 63 tenisçi hakkında ise soruşturma sürüyor. ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan profesyonel tenis maçlarıyla bağlantılı bahis oyunlarında şike yapan bir örgütün ortaya çıkarıldığı belirtilirken, baskın yapılan yerlerde 167 bin Euro'ya el konuldu. Gözaltına alınan sporcular içerisinde en son ABD Açık'ta oynayan bir tenisçi de bulunduğu bildirildi. Haberlere göre en az 97 ITF maçına bahisle ilgili olarak şikeye karıştı. Operasyonda ele geçirilenler arasında av tüfeği de var.