Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > İstanbul’un rakibine rüşvet soruşturması

’un rakibine rüşvet soruşturması

Giriş Tarihi: 13.1.2019
İstanbul’un rakibine rüşvet soruşturması
2020 Yaz Olimpiyatları için finalde İstanbul ile yarışan ancak oyunları Tokyo'nun kazanmasında en büyük pay sahibi olan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda hakkında Fransa'da soruşturma başlatıldı. Paris'teki mali savcılığın yürüttüğü operasyona göre Takeda, 2016 yılında Japonya Olimpiyat Komitesi'nin, 2020 oyunları için danışmanlık hizmeti veren Singapurlu bir firmaya 2 milyon dolar rüşvet ödediğiyle ilgili soruşturma açtı. Buna göre olimpiyatlara ev sahipliği yapacak şehirlerin belirlendiği oylamalarda Afrikalı delegeler üzerinden manipülasyon yapıldığı belirtiliyor. İddianame hazırlandığı haberlerinin duyulması üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Etik Komisyonu da inceleme başlattığını duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, "IOC, Fransız makamlarla yakın temasta. Durumu takip ediyoruz. Etik Komisyonu da inceleme başlattı" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un rakibine rüşvet soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN