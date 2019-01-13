İstanbul’un rakibine rüşvet soruşturması

BUGÜN NELER OLDU

2020 Yaz Olimpiyatları için finalde İstanbul ile yarışan ancak oyunları Tokyo'nun kazanmasında en büyük pay sahibi olan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda hakkında Fransa'da soruşturma başlatıldı. Paris'teki mali savcılığın yürüttüğü operasyona göre Takeda, 2016 yılında Japonya Olimpiyat Komitesi'nin, 2020 oyunları için danışmanlık hizmeti veren Singapurlu bir firmaya 2 milyon dolar rüşvet ödediğiyle ilgili soruşturma açtı. Buna göre olimpiyatlara ev sahipliği yapacak şehirlerin belirlendiği oylamalarda Afrikalı delegeler üzerinden manipülasyon yapıldığı belirtiliyor. İddianame hazırlandığı haberlerinin duyulması üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Etik Komisyonu da inceleme başlattığını duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, "IOC, Fransız makamlarla yakın temasta. Durumu takip ediyoruz. Etik Komisyonu da inceleme başlattı" denildi.