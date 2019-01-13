Olaylı derbinin galibi Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarı olaylı başladı. İki ezeli rakip, Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren maç küfürlü tezahürat nedeniyle 20 dakika durdu. Konuk Fenerbahçe'nin taraftarının alınmadığı maçın ilk setini sarı-lacivertliler kazandı. İkinci sette Beşiktaş 16-15 önde iken başhakem Nurper Özbar oyunu durdurdu. Daha önce küfürlü tezahürat nedeniyle iki uyarı yapan Özbar, tribünlerde torpil patlatılması üzerine takım kaptanlarına bilgi verip, içeri gitti. Polis, küfür eden taraftarları salondan çıkardı. Beşiktaşlı yöneticilerin de,sözü üzerine tekrar başlayan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.