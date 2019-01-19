Haber Hattı

Türkiye 24 yeni statla Avrupa'da 1 numara U
EFA dün açıkladığı raporunda Avrupa futbolunun röntgenini çekti. İşte rapordan öne çıkan başlıklardan bazıları: AVRUPA
liglerinde Premier Lig 5.3 milyar Euro gelir ile ilk sırada yer alırken,
Süper Lig 731 milyon Euro ile 7. sırada kendisine yer buldu. SÜPER Lig ekipleri gelirlerinin yüzde 40'ını yayın gelirlerinden sağlamakta. 2016-17
sezonunda Avrupa futbolunun geliri 20 milyar Euro olurken, Süper Lig'in burada payı yüzde 4. GELIRLERI
en fazla olan futbol takımı 676 milyon Euro ile Manchester United oldu. SÜPER LIG
ekipleri borçlanmada Avrupa'da 3. sırada yer aldı. Ekiplerimiz 2017'de 239 milyon Euro zarar etti. TÜRKIYE
12 bin 874 tribün doluluk ortalamasıyla Avrupa'da 9. sırada yer alabildi. Zirve 44 bin 511 ile Almanlara ait. ORTALAMA
bilet fiyatında Galatasaray 48.1 Euro ile en pahalı bilet satan 11. ekip olurken, Fenerbahçe 47.3 Euro ile 13. sırada. TÜRKIYE
2009-2018 yılları arasında 24 yeni stadyum inşa ederken bu alanda Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Stadyum kapasiteleri 750 bine ulaştı. DIAGNE'ye en az 4 maç ceza geliyor
Kupadaki Alanyaspor maçının bitiminde rakibine tükürdüğü için kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın golcüsü kendini yaktı Z
iraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçının bitiminde rakibine tükürdüğü VAR tarafından tespit edilen ve kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'ye en az 4 maç ceza gelecek. Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre müsabaka görevlileri dışında kalan tüküren kişilere 4-6 maç arası ceza geliyor. PFDK'ya sevkedilen Diagne de temsilcinin raporuna göre en az 4 maç ceza alacak. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Diagne'nin maç içinde rakibi tarafından futbol dışı hareket ve sözlere maruz kaldığını belirterek, "Ben içeri girdiğim için görmedim; maç sonunda da bu devam etmiş. Futbolcumun anlattığına göre istenmeyen şekilde hitaplar olmuş oyun sonrasında da... Dolayısı ile bir yerde tahrik unsuru olan bir olay var"
dedi. 1 milyon 230 bin öğrenciye ulaşıldı
TURKCELL'İN resmi sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MEB'in ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi meyvelerini vermeye başladı. Yapılan iki tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesi hedefleniyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Projeye desteğimiz sürecek. Geleceğin şampiyonlarını birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz"
dedi. Türk derbisinin galibi Anadolu Efes
THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Anadolu Efes, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 yendi. Üst üste 4'üncü kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 13'üncü galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlı ekip ise 17'nci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes'te Moerman 15, Micic 11, Beaubois 10, Simon 9, Motum ve Metecan 7'şer, Pleiss 6, Doğuş 5, Sertaç 4, Anderson ve Larkin 3'er, Dunston 2 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Daçka'da ise Douglas 17, Evans 14, Eric 8, Kidd 6, Peiners ve Oğuz 5'er, Muhammed, Diebler ve Doğuş 3'er, Kartal ve Berk 2'şer sayıyla oynadı.