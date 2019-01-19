Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

EFA dün açıkladığı raporunda Avrupa futbolunun röntgenini çekti. İşte rapordan öne çıkan başlıklardan bazıları:liglerinde PremierSüper Lig 731 milyon Euro ile 7. sırada kendisine yer buldu.sezonunda Avrupa futbolunun gelirien fazla olan futbol takımıekipleri borçlanmada Avrupa'da 3. sırada yer aldı. Ekiplerimiz 2017'de 239 milyon Euro zarar etti.12 bin 874 tribün doluluk ortalamasıyla Avrupa'da 9. sırada yer alabildi. Zirve 44 bin 511 ile Almanlara ait.bilet fiyatında Galatasaray2009-2018 yılları arasında 24 yeni stadyum inşa ederken bu alandaKupadaki Alanyaspor maçının bitiminde rakibine tükürdüğü için kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın golcüsü kendini yaktıiraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçının bitiminde rakibine tükürdüğü VAR tarafından tespit edilen ve kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'ye en az 4 maç ceza gelecek. Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre müsabaka görevlileri dışında kalan tüküren kişilere 4-6 maç arası ceza geliyor. PFDK'ya sevkedilen Diagne de temsilcinin raporuna göre en az 4 maç ceza alacak. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Diagne'nin maç içinde rakibi tarafından futbol dışı hareket ve sözlere maruz kaldığını belirterek,dedi.TURKCELL'İN resmi sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MEB'in ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi meyvelerini vermeye başladı. Yapılan iki tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesi hedefleniyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş,dedi.THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Anadolu Efes, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 yendi. Üst üste 4'üncü kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 13'üncü galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlı ekip ise 17'nci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes'te Moerman 15, Micic 11, Beaubois 10, Simon 9, Motum ve Metecan 7'şer, Pleiss 6, Doğuş 5, Sertaç 4, Anderson ve Larkin 3'er, Dunston 2 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Daçka'da ise Douglas 17, Evans 14, Eric 8, Kidd 6, Peiners ve Oğuz 5'er, Muhammed, Diebler ve Doğuş 3'er, Kartal ve Berk 2'şer sayıyla oynadı.