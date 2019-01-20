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Federer ve Sharapova'dan 'a erken veda

’ta mücadele eden İsviçreli tenisçi , 4. Tur maçında karşılaştığı Yunan ’e 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Tek kadınlarda mücadele eden Rus tenisçi da 4. turda ev sahibi ’e 4-6, 6-1, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 18:57
Federer ve Sharapova'dan Avustralya Açık'a erken veda

Avustralya Açık'ta mücadele eden İsviçreli tenisçi Roger Federer, 4. Tur maçında karşılaştığı Yunan Stefanos Tsitsipas'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İsmini çeyrek finale yazdıran Tsitsipas, İspanyol Roberto Batiusta Agut ile karşılaşacak.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan tek erkekler ve tek kadınlarda oynanan 4. tur maçlarıyla sürüyor. 3 numaralı seri başı olan İsviçreli raket Roger Federer, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'a 6-7, 7-6, 7-5, 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Toplam 3 saat 45 dakika süren mücadelede Tsitsipas gülen taraf olurken, çeyrek finalde Marin Cilic'i eleyerek çeyrek finale yükselen İspanyol tenisçi Agut'un rakibi oldu.

Tek erkekler kategorisinde 4. Tur maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanarak çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

SHARAPOVA DA VEDA ETTİ

Tek kadınlarda Rus tenisçi Maria Sharapova'dan da erken veda geldi. Sharapova 4. turda ev sahibi Ashleigh Barty'e 4-6, 6-1, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Avustralyalı raket Barty çeyrek finalde eşleşmenin diğer kolunda Birleşik Amerikalı Amanda Anisimova'yı eleyerek çeyrek finale ismini yazdıran Petra Kvitova ile karşı karşıya gelecek. Tek kadınlarda 4. Tur maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak, çeyrek final eşleşmeleri netleşecek.

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Federer ve Sharapova'dan Avustralya Açık'a erken veda
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