Lider Halkbank’tan Galatasaray’a puan yok

BUGÜN NELER OLDU

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında lider Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve 11'inci galibiyetini aldı. 72 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-18, 25-22 ve 25-16 sonuçlandı. Luburic ve Burutay'ın 12'şer sayı ile sürüklediği Halkbank rakip hatalardan 30 sayı buldu. Sarı-kırmızılılar 13 maçta 4. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Arkas-Arhavi Bld: 3-0, Tokat Bld Plevne-İkbal Afyon Bld Yüntaş: 3-0, Kula Bld-İnegöl Belediye: 1-3, Arkas-Arhavi Bld: 3-0. Vestel Venus Sultanlar Ligi: Beşiktaş- Galatasaray HDI Sigorta: 0-3, Eczacıbaşı VitrABeylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1.