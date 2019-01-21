Vakıfbank, Fener’i Zhu Ting ile devirdi: 3-0

BUGÜN NELER OLDU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. 82 dakika süren maçın setleri 25-20, 25-23 ve 25-23 sona erdi. Fenerbahçe, ilk iki sete iyi başlamasına karşın manşet ve libero sorunu yüzünden rakibine karşı koyamadı. Üçüncü sette ise Vakıfbank teknik molaya 12-5 önde girdi ama Fenerbahçe farkı bire kadar indirse de (23-24) bir file hatası ile seti ve maçı kaybetti. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin diğer sonuçları: THY-Halkbank: 3-1, Karayolları- Aydın BŞB: 2-3.Vakıfbank Spor Sarayı25-20, 25-23, 25-2382 dakika (25, 28, 29)Robinson 11, Kübra 6, Cansu 2, Zhu Ting 17, Zehra 8, Sloetjes 14, Gizem (L), Ayça (L), BuketRamos 13, Bahar 9, Vargas 19, Fatma 2, Eda 7, Antonijevic 4, Melis (L) Damla, Polen, Sılaİlhami Şenyurt, Mehmet Gül