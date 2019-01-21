Vakıfbank, Fener’i Zhu Ting ile devirdi: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. 82 dakika süren maçın setleri 25-20, 25-23 ve 25-23 sona erdi. Fenerbahçe, ilk iki sete iyi başlamasına karşın manşet ve libero sorunu yüzünden rakibine karşı koyamadı. Üçüncü sette ise Vakıfbank teknik molaya 12-5 önde girdi ama Fenerbahçe farkı bire kadar indirse de (23-24) bir file hatası ile seti ve maçı kaybetti. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin diğer sonuçları: THY-Halkbank: 3-1, Karayolları- Aydın BŞB: 2-3. Erkekler Ligi'nde ise İstanbul BŞB, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi. VAKIFBANK-F.BAHÇE OPET: 3-0
SALON:
Vakıfbank Spor Sarayı SETLER:
25-20, 25-23, 25-23 SÜRE:
82 dakika (25, 28, 29) VAKIFBANK:
Robinson 11, Kübra 6, Cansu 2, Zhu Ting 17, Zehra 8, Sloetjes 14, Gizem (L), Ayça (L), Buket FENERBAHÇE OPET:
Ramos 13, Bahar 9, Vargas 19, Fatma 2, Eda 7, Antonijevic 4, Melis (L) Damla, Polen, Sıla HAKEMLER:
İlhami Şenyurt, Mehmet Gül