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Kvitova 'ta yarı finalde

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı , çeyrek finalde Avustralyalı Ashleigh Barty'yi 2-0 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 14:41
Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda Çek Petra Kvitova yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan Kvitova, yarı finalde ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.
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Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
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