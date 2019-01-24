F.Bahçe ve Vakıf, Dev Lig’de rakip tanımıyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe OPET, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü. A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank da Fransa temsilcisi BEZIERS'i deplasmanda 3-0 yendi. VakıfBank, karşılaşmanın setlerini 26-24, 25-19 ve 25-14 üstün tamamladı. 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini de 25 maça çıkardı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu 4. hafta mücadelesinde ise Pınar Karşıyaka, Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti.