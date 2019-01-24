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Nadal, set vermeden finalde

2019’da mücadele eden 2 numaralı seri başı İspanyol tenisçi , yarı final maçında karşılaştığı Yunan Stefanos Tsitsipas’ı 3-0 mağlup ederek, tek erkeklerde finale çıkan ilk oyuncu oldu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 14:19
Nadal, set vermeden finalde

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık 2019'da heyecan tek erkeklerde oynanan yarı final mücadelesiyle devam etti. Yarı finalde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rod Laver Arena'da karşılaştığı Yunan tenisçi Stefanos Tistsipas'ı 2-6, 4-6, 0-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve tek erkekler kategorisinde finale çıkan ilk isim oldu. Daha önce Avustralya Açık'ta 3 kez final oynayan ve bir kez de kupayı kaldıran 32 yaşındaki tenisçi, 2019'un ilk Grand Slam turnuvasında da finale çıkan isim olmayı başardı.

Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Nadal'ın rakibi Djokovic- Pouille maçının galibi olacak.

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Nadal, set vermeden finalde
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