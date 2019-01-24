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Pliskova 1-5’ten geldi ’ı eledi

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Pliskova 1-5’ten geldi Serena Williams’ı eledi
Avustralya Açık'ta tek bayanlarda eski dünya bir numarası Serena Williams'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi. Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seribaşı ve son ABD Açık şampiyonu Japon Naomi Osaka ile eşleşti. Diğer yarı finalde ise 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, dünya 35 numarası ABD'li Danielle Collin s ile karşılaşacak. Tek erkeklerde ise Federer'i eleyerek dikkatleri üzerine geçen Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı yarı finalde İspanyol Rafael Nadal gibi zorlu bir rakip bekliyor.
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Pliskova 1-5’ten geldi Serena Williams’ı eledi
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