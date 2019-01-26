Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Taha Akgül'den gümüş madalya

'den gümüş madalya

Rusya'da düzenlenen Ivan Yariguin Grand Prix'sinde mücadele eden milli güreşçi , gümüş madalya elde etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 18:38
Taha Akgül'den gümüş madalya

Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Taha, erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Rus Anzor Khizriev ile karşılaştı.

Finale kadar tüm maçlarını sayı tuşuyla kazanan olimpiyat şampiyonu Taha, altın madalya maçında ise Khizriev'e 7-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

YAKUP VE FATİH FİNALDE

Serbest stilde 74 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yakup Gör ile 86 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin, finale yükseldi.

İki milli güreşçi yarın altın madalya için mindere gelecek. Finalde Yakup Gör, Rus Zaurbek Sidakov, Fatih de yine ev sahibi ülkeden Dauren Kurugliev ile karşılaşacak.

Ayrıca 97 kiloda mücadele eden Baki Şahin de yarın Moğol Namkhai Batdorj ile bronz madalya maçı yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taha Akgül'den gümüş madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN