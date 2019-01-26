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Tiriel Luka, ’nda ülkemize bronz kazandırdı

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Tiriel Luka, Boro Kupası’nda ülkemize bronz kazandırdı
Milli sporcu Tiriel Luka Abramovic, Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Boro Kupası'nda, ülkemize bronz madalya kazandırdı. Tiriel Luka Abramovic, Borovets Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmada 41.86 FIS puanı ile kürsünün üçüncü basamağına çıktı. Milli kayakçı Sıla Kara da FIS Yarışması'nda üçüncü olarak bronz madalya elde etmişti. Organizasyonun teknik delegesi ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, "Uluslararası alanda başarı için çok çalışıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
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Tiriel Luka, Boro Kupası’nda ülkemize bronz kazandırdı
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