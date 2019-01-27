Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Barcelona'nın Ajax'tanda bonus karşılığı renklerine kattığı Frenkie de Jong iki kulübü birden güldürdü. Zira Ajax, genç futbolcuyu 3 yıl önce Willem II'den sadece 1 Euro bonservis bedeli ile almıştı. Ancak sözleşmede bir sonraki satışından da Willem II'nin yüzde 10 pay alacağı maddesi bulunuyordu. Barcelona rekor bir ücretle 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyu renklerine bağlarken, Willem II'nin de bu transferden yaklaşıkBasketbol ve voleybolda bugün İstanbul'da derbi şöleni yaşanacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Süper Ligi'nde 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'ndakarşılaşması var. Kadınlar Basketbol Ligi'nde de ezeli rekabet bir kez daha sahne alacak veağırlayacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde de iki dev maç var.18:30'da da Fenerbahçe Opet, namağlup lider Eczacıbaşı VitrA ile oynayacak. İki maç da Burhan Felek Spor Salonu'nda...Son haftalarda yaşanan hakem facialarına dün bir yenisi daha eklendi. 2-2 biten İstanbul-G.Şehir Gaziantep maçının hakemi Zorbay Küçük, tartışma yaşadığı Gazişehir'in kalecisi Günay'ın üzerine yürüdü. Süper Lig hakemini güvenlik görevlileri engelledi. Gazişehir'in hocası Mehmet Altıparmak, "Hakemler benim oyuncularıma 'konuşma lan' diyemez.diye isyan etti.NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'eyenildiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın mükemmel performansı sonucu değiştirmeye yetmedi. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı. Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntlayaparak galibiyete katkı sağladı.Cardiff City, uçağı Manş Denizi üzerinde kaybolan ve arama çalışmalarından umut kesilen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala içinThe Times'ın haberine göre; geriye kalan 10 milyon Sterlin'in de iki taksit halinde ödeneceği belirtildi. Öte yandan Cardiff City'nin, Sala olayından sonra Premier Lig yönetimine 31 Ocak'ta sona erecek olan ara transfer döneminin uzatılması için başvurduğu ancak reddedildiği de ortaya çıktı.BEKO Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko, Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 yenerek rakibi karşısındaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı. Kartal'a en son THY Avrupa Ligi'nde 5 Nisan 2013'te mağlup olan sarı-lacivertliler, 6 yıllık yenilmezlik serisine bir galibiyet daha ekledi.Türk Telekom- Sakarya BŞB: 76-53, TOFAŞ-P.Karşıyaka: 93-91. KBSL: OGM Ormanspor-Kayseri Basketbol: 91-96, Mersin BŞB-BOTAŞ: 61-75, Bodrumİzmit Bld: 61-90, Adana Basketbol-Çukurova: 68-93, Hatay BŞB-Canik Bld: 104-69