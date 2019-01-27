Önce ağladı sonra güldü

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Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Naomi Osaka... Finalde Çek raket Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Osaka yeni dünya 1 numarası oldu. İlk sette servis kıran olmayınca tie-break'e gidildi ve Kvitova'ya sadece 2 puan veren Osaka 1-0 öne geçti. İkinci sete Kvitova 2-0'la başladı; Osaka üst üste 4 oyun alarak öne geçti ve 5-3'te dramatik anlar yaşandı. Kvitova'nın servisinde 40-0 öne geçen Osaka şampiyonluğa çok yaklaştı. Ancak baskı genç raketi olumsuz etkiledi ve Kvitova da bunu iyi değerlendirip seti 7-5 aldı. Bu esnada Osaka moral olarak o kadar çöktü ki; kortta ağladı ve setin bitimiyle birlikte sağlık molası alarak soyunma odasına gitti. Ve bu mola Japon rakete iyi geldi. Son setin üçüncü oyununda servis kırarak 2-1 öne geçen Osaka, kalan oyunlarda avantajını korumasını bildi ve seti 6-4, toplam 2 saat 27 dakika süren maçı da 2-1 kazandı.Yeni dünya 1 numarası olan Osaka geçen yıl dünya sıralamasında 72'nciydi.Osaka, 2014-15'ten beri üst üste iki Grand Slam kazanan ilk kadın tenisçi oldu. Bunu en son Serena Williams yapmıştı.21 yaşındaki Osaka en genç dünya 1 numarası olma unvanını 1 yılla kaçırdı. Bu unvan, 20 yaşında 1 numara olan Caroline Wozniacki'ye ait.