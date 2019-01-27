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Önce ağladı sonra güldü

karşısında ikinci sette üç kez şampiyonluk için servis atan genç raket bunda başarılı olamayınca adeta çöktü ve seti kaybetti. Ancak sağlık molası ile toparlanan Osaka 3. seti 6-4 alıp mutlu sona ulaştı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Önce ağladı sonra güldü
Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Naomi Osaka... Finalde Çek raket Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Osaka yeni dünya 1 numarası oldu. İlk sette servis kıran olmayınca tie-break'e gidildi ve Kvitova'ya sadece 2 puan veren Osaka 1-0 öne geçti. İkinci sete Kvitova 2-0'la başladı; Osaka üst üste 4 oyun alarak öne geçti ve 5-3'te dramatik anlar yaşandı. Kvitova'nın servisinde 40-0 öne geçen Osaka şampiyonluğa çok yaklaştı. Ancak baskı genç raketi olumsuz etkiledi ve Kvitova da bunu iyi değerlendirip seti 7-5 aldı. Bu esnada Osaka moral olarak o kadar çöktü ki; kortta ağladı ve setin bitimiyle birlikte sağlık molası alarak soyunma odasına gitti. Ve bu mola Japon rakete iyi geldi. Son setin üçüncü oyununda servis kırarak 2-1 öne geçen Osaka, kalan oyunlarda avantajını korumasını bildi ve seti 6-4, toplam 2 saat 27 dakika süren maçı da 2-1 kazandı.

72
Yeni dünya 1 numarası olan Osaka geçen yıl dünya sıralamasında 72'nciydi.

Kısa kısa...
Osaka, 2014-15'ten beri üst üste iki Grand Slam kazanan ilk kadın tenisçi oldu. Bunu en son Serena Williams yapmıştı.
21 yaşındaki Osaka en genç dünya 1 numarası olma unvanını 1 yılla kaçırdı. Bu unvan, 20 yaşında 1 numara olan Caroline Wozniacki'ye ait.
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Önce ağladı sonra güldü
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