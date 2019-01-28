Karate 1 Premier Lig’de bir altın, iki bronz aldık

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Paris'in ev sahipliği yaptığı Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk ayağını bir altın ve iki bronz madalya ile kapadı. Bu yıl 7 etap üzerinden organize edilecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağında Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 50 kilo finalinde Japon Miho Miyahara'yı 6-0 yenerek, şampiyon oldu. Kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın yanı sıra Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise bronz madalya kazandı.