Kral Djokovic

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Avustralya Açık'ta zafer Novak Djokovic'in. Sezonun ilk grand slam finalinde, dünya 2 numarası Nadal ile karşılaşan Sırp raket beklenenden kolay kazandı. 2014 Fransa Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya gelen ikili arasındaki ilk sette Djokovic servislerinde rakibine sadece 1 puan verdi ve 2. oyunda kırdığı servisin avantajını iyi kullanıp 6-3'le 1-0 öne geçti. Servis karşılama ve savunma konusunda ekstra bir oyun sergileyen Djokovic, Nadal'ın basit hatalarına devam ettiği 2. seti 6-2 alarak skoru 2-0'a getirdi.6'ncı oyunda maçtaNadal'a karşı oynadığı 8. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, grand slam turnuvalarında da 15. kez mutlu sona ulaştı. Sırp tenisçi, ayrıca kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu kazandı. Nadal'a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 4.1 milyon Avustralya Doları (15.5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.Avustralya'da 7. şampiyonluğuna uzanan Djokovic, Roy Emerson ve Federer ile paylaştığı rekoru da kırdı.Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:1. Roger Federer 202. Rafael Nadal 173. Novak Djokovic 154. Pete Sampras 145. Roy Emerson 126. Rod Laver 11Björn Borg 118. Bill Tilden 10