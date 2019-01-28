Kral Djokovic

Avustralya Açık'ta zafer Novak Djokovic'in. Sezonun ilk grand slam finalinde, dünya 2 numarası Nadal ile karşılaşan Sırp raket beklenenden kolay kazandı. 2014 Fransa Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya gelen ikili arasındaki ilk sette Djokovic servislerinde rakibine sadece 1 puan verdi ve 2. oyunda kırdığı servisin avantajını iyi kullanıp 6-3'le 1-0 öne geçti. Servis karşılama ve savunma konusunda ekstra bir oyun sergileyen Djokovic, Nadal'ın basit hatalarına devam ettiği 2. seti 6-2 alarak skoru 2-0'a getirdi. Kusursuza yakın performansıyla Nadal'ın gardını düşüren ve psikolojik üstünlüğü ele geçiren Djokovic, 3. setin başında servis kırıp 2-1 öne geçti.
6'ncı oyunda maçta ilk kez servis kırma fırsatı yakalayan Nadal'a izin vermeyen Djokovic, 3. seti 6-3, 2 saat 4 dakika süren maçı da 3-0 kazandı. CEBİNİ DE DOLDURDU
Nadal'a karşı oynadığı 8. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, grand slam turnuvalarında da 15. kez mutlu sona ulaştı. Sırp tenisçi, ayrıca kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu kazandı. Nadal'a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 4.1 milyon Avustralya Doları (15.5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu. 7
Avustralya'da 7. şampiyonluğuna uzanan Djokovic, Roy Emerson ve Federer ile paylaştığı rekoru da kırdı. EN FAZLA GRAND SLAM KAZANANLAR
Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:
1. Roger Federer 20
2. Rafael Nadal 17
3. Novak Djokovic 15
4. Pete Sampras 14
5. Roy Emerson 12
6. Rod Laver 11
Björn Borg 11
8. Bill Tilden 10