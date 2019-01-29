Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da forvet transferinde hareketli saatler yaşanırken, Rusya'dan sürpriz bir iddia geldi. Rus gazeteci Ivan Karpov, Zenit'te forma giyen 30 yaşındaki Rus forvet Artem Dzyuba için Galatasaray'ın resmi teklifini sunduğunu açıkladı. Sezon başında oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın, tecrübeli golcüyü bu kez bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Rusya Milli Takımı'nın da forveti olan Dzyuba bu sezon 23 maçta 10 gol attı, 7 asist yaptı.ABD Açık'tan sonra sezonun ilk grand slamı olan Avustralya Açık'ı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Naomi Osaka, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 30 puanla zirveye yerleşti. 21 yaşındaki Japon sporcu Osaka, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan ilk Asyalı tenisçi olarak tarihe geçti. Erkeklerde Sırp Novak Djokovic zirvedeki yerini korudu.Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Mısır'da düzenlenecek 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın başlangıç tarihinin 15'ten 21 Haziran'a alındığını açıkladı. Bu yıl 6 Mayıs-3 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan ayı sonrası oyunculara daha fazla dinlenme süresi bırakmak için 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonun, 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerine alınması kararlaştırıldı.Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'e de galibiyetle döndü. İstanbul temsilcisi, konuk olduğu Adanaspor'u 21. dakikada Muhammed Gönülaçar ve 80. dakikada Emircan Altıntaş'ın attığı gollerle 2-1 yendi. Ahmet Dereli'nin 87'de attığı gol, Adanaspor'a yetmedi. Süper Lig'in lideri Başakşehir'i kupanın dışına iten Hatayspor ise Karabükspor deplasmanında 15. dakikada Caner Hüseyin ve 84. dakikada Korkishko'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.