Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na set vermedi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçında Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Sarı lacivertliler setlerini 25-15, 25-18 ve 25-18 önde tamamladığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Ünver, Rabadzhieva)
Türk Hava Yolları: Ruseva, Şeyma Ercan, Rahimova, İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Nikolic, Duygu Arslan, İrem Çor)
Setler: 25-15, 25-18, 25-18
Süre: 76 dakika (23, 26, 27)