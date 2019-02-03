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Fenerbahçe, 'na set vermedi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında , sahasında 'nı 3-0 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 16:20
Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na set vermedi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçında Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Sarı lacivertliler setlerini 25-15, 25-18 ve 25-18 önde tamamladığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Türk Hava Yolları: Ruseva, Şeyma Ercan, Rahimova, İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Nikolic, Duygu Arslan, İrem Çor)

Setler: 25-15, 25-18, 25-18

Süre: 76 dakika (23, 26, 27)

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Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na set vermedi
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