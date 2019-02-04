Haftanın derbisinde gülen taraf 1907 Fenerbahçe Espor oldu!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi'nin 3. haftası geride kaldı. Galatasaray Espor, namağlup girdiği haftadan iki yenilgiyle ayrılarak liderlik koltuğuna veda etti. 1907 Fenerbahçe Espor, bu mevsimdeki en dominant oyununu haftanın derbisinde Vadi'ye yansıttı ve toplam 17-0'lık öldürme skoru elde ederek sarı kırmızılı ekip karşısında net bir galibiyet elde etti.

TBF 2018'İN FİNALİSTLERİ LİGDE İPLERİ ELİNE ALDI

TBF 2018'in finalistleri adeta ligde ipleri eline aldı. Haftayı kayıpsız kapatan Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth zirveye yerleşirken, 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor 3'üncülüğü paylaştı.

Beşiktaş, kötü geçen ikinci haftanın ardından bir nebze toparlamayı başardı. GALAKTICOS karşısında galip gelen ekip haftayı tek galibiyetle kapattı. Dark Passage ve Doğuş Üni Aurora'da bu haftanın ardından totalde 3'er galibiyete ulaşarak Beşiktaş'la aynı puanda orta sıraları paylaştı.

Ligdeki ikinci galibiyetini alan HWA GAMING 8. sıraya tırmanırken, HWA GAMING ve Beşiktaş'a mağlup olan GALAKTICOS'un kötü gidişi devam etti ve ekip 9. sıraya geriledi. Ligde beklediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Bursaspor Esports, bu hafta da galibiyle tanışamayarak tablonun en alt sırasında kalmaya devam etti.