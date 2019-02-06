Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul etti

Bakanlık Binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Akgül-Kayaalp ikilisinin Tokyo 2020'de önemli derecelere imza atacağına yürekten inandığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul ederek tebrik etti