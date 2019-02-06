Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul etti

Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Milli güreşçiler ve ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 11:22
Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul etti

Bakanlık Binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Akgül-Kayaalp ikilisinin Tokyo 2020'de önemli derecelere imza atacağına yürekten inandığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul ederek tebrik etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu şampiyon güreşçileri kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN