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VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi'nde Maritza Plovdiv ile oynadığı maçta tribünlerde sürpriz bir isim vardı: ABD Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly. Sarı-siyahlı formayı giyen Kelsey Robinson'ı izlemek için VakıfBank Spor Sarayı'na gelen Kiraly, "VakıfBank, efsanevi bir kulüp. Bu kulüpte olağanüstü bir organizasyon, iyi bir koç, iyi bir takım ve büyük başarılar var. VakıfBank Spor Sarayı'na ilk kez geliyorum. Çok iyi imkanları olan bir salon inşa edilmiş. Yapım aşamasında da bu tesisi görme fırsatım olmuştu. Ama ilk kez bu halini görüyorum ve inanılmaz bir kompleks olmuş. Bu salon yeni jenerasyon için çok büyük bir fırsat" dedi.